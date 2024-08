Bayer Aktie News: Bayer verzeichnet am Freitagmittag Verluste

So bewegt sich Bayer

Die Aktie von Bayer gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 26,15 EUR.

Die Bayer-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 26,15 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bayer-Aktie bisher bei 26,13 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 26,32 EUR. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 394.908 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.08.2023 bei 53,02 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bayer-Aktie somit 50,69 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2024 auf bis zu 24,96 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bayer-Aktie mit einem Verlust von 4,53 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,110 EUR. Im Vorjahr erhielten Bayer-Aktionäre 0,110 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bayer-Aktie bei 34,40 EUR.

Bayer ließ sich am 06.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bayer hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -1,92 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,14 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11,04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Bayer wird am 05.11.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 11.11.2025.

In der Bayer-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 5,05 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 letztendlich in der Verlustzone

Euro STOXX 50-Handel aktuell: So bewegt sich der Euro STOXX 50 nachmittags

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 gibt am Donnerstagmittag nach