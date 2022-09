Bayer Aktie News: Bayer zeigt sich am Mittag freundlich

Aktien in diesem Artikel Bayer 52,75 EUR

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 52,74 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Bayer-Aktie bei 53,28 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 52,31 EUR. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 671.346 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (67,99 EUR) erklomm das Papier am 13.04.2022. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,43 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.12.2021 Kursverluste bis auf 43,91 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 20,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 78,75 EUR je Bayer-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bayer am 04.08.2022. Das EPS wurde auf 1,93 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,61 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 12.819,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 18,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.854,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Bayer-Bilanz für Q3 2022 wird am 08.11.2022 erwartet. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 07.11.2023.

Experten taxieren den Bayer-Gewinn für das Jahr 2022 auf 7,86 EUR je Aktie.

