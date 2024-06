Bayer Aktie News: Bayer präsentiert sich am Vormittag stärker

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 27,54 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Bayer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 27,54 EUR nach oben. Die Bayer-Aktie zog in der Spitze bis auf 27,56 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 27,49 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 78.128 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.08.2023 markierte das Papier bei 53,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 95,39 Prozent. Bei 24,96 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.03.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bayer-Aktie derzeit noch 9,35 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Bayer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,110 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bayer 0,110 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 34,90 EUR an.

Bayer veröffentlichte am 14.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,04 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,22 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,34 Prozent auf 13,77 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Bayer dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 06.08.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Bayer-Gewinn in Höhe von 5,08 EUR je Aktie aus.

