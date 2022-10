Bayer Aktie News: Bayer präsentiert sich am Nachmittag stärker

Aktien in diesem Artikel Bayer 47,89 EUR

Im XETRA-Handel gewannen die Bayer-Papiere um 04:22 Uhr 0,4 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bayer-Aktie bisher bei 48,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 47,38 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bayer-Aktien beläuft sich auf 801.387 Stück.

Am 13.04.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 67,99 EUR. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 29,81 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.12.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,91 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 8,70 Prozent würde die Bayer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 79,33 EUR je Bayer-Aktie aus.

Bayer ließ sich am 04.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,93 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,10 Prozent auf 12.819,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.854,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 08.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 07.11.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Bayer im Jahr 2022 7,72 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

