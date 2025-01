Bayer Aktie News: Bayer am Dienstagvormittag höher

Bayer im Fokus

Die Aktie von Bayer gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Bayer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 20,39 EUR.

Das Papier von Bayer legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 20,39 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bayer-Aktie bei 20,48 EUR. Bei 20,31 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 225.303 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 15.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 34,49 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bayer-Aktie somit 40,90 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 18,41 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.11.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bayer-Aktie derzeit noch 9,68 Prozent Luft nach unten.

Bayer-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,109 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 24,13 EUR.

Am 12.11.2024 legte Bayer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -4,26 EUR. Im Vorjahresquartal waren -4,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 9,97 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,34 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Bayer wird am 05.03.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 03.03.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bayer einen Gewinn von 5,00 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie mit Gewinnen: Bayer-Tochter untersucht Zelltherapie zur Parkinson-Behandlung

Verluste in Europa: Euro STOXX 50 fällt am Mittag

XETRA-Handel LUS-DAX verbucht zum Start Verluste