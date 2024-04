Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag mit KursVerlusten

Bayer im Blick

Die Aktie von Bayer gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bayer-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 26,75 EUR.

Die Bayer-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 26,75 EUR abwärts. Der Kurs der Bayer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 26,05 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 26,71 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.701.531 Bayer-Aktien.

Bei einem Wert von 61,91 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.04.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 131,48 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2024 (24,96 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,67 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,06 EUR. Im Vorjahr hatte Bayer 0,110 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bayer-Aktie bei 35,33 EUR.

Am 05.03.2024 äußerte sich Bayer zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,85 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 11.862,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12.000,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 14.05.2024 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Bayer rechnen Experten am 07.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 5,18 EUR je Aktie belaufen.

