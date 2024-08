Bayer Aktie News: Bayer gewinnt am Donnerstagvormittag an Boden

Bayer im Blick

Die Aktie von Bayer gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Bayer konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 25,97 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Bayer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 25,97 EUR. Die Bayer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 25,99 EUR aus. Mit einem Wert von 25,99 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 28.583 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 17.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 51,69 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 99,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 24,96 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,110 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,110 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 31,89 EUR für die Bayer-Aktie aus.

Am 06.08.2024 äußerte sich Bayer zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Bayer hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -1,92 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,14 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bayer einen Umsatz von 11,04 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 11.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Bayer.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2024 5,06 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

