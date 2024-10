Bayer Aktie News: Bayer zeigt sich am Nachmittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Bayer gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Bayer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 26,19 EUR nach oben.

Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 26,19 EUR. Kurzfristig markierte die Bayer-Aktie bei 26,38 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 26,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.577.323 Bayer-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.10.2023 bei 43,71 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 66,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 07.03.2024 Kursverluste bis auf 24,96 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 4,70 Prozent würde die Bayer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Bayer seine Aktionäre 2023 mit 0,110 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 32,25 EUR.

Am 06.08.2024 hat Bayer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bayer ebenfalls -1,92 EUR je Aktie eingebüßt. Der Umsatz wurde auf 11,14 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,04 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Bayer-Bilanz für Q3 2024 wird am 05.11.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 11.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,02 EUR je Bayer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: DAX legt letztendlich zu

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX verbucht zum Ende des Montagshandels Zuschläge

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 klettert schlussendlich