Bayer Aktie News: Bayer legt am Dienstagvormittag zu

Die Aktie von Bayer gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Bayer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 26,22 EUR.

Die Bayer-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 26,22 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Bayer-Aktie bei 26,32 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 26,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bayer-Aktien beläuft sich auf 122.161 Stück.

Am 17.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,71 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 66,69 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2024 auf bis zu 24,96 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bayer-Aktie derzeit noch 4,81 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Bayer-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,110 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,110 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 32,25 EUR für die Bayer-Aktie.

Am 06.08.2024 lud Bayer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -1,92 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Bayer 11,14 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 05.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 11.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 5,03 EUR je Bayer-Aktie.

