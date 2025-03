Bayer Aktie News: Bayer zieht am Mittag an

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Bayer gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Bayer-Papiere zuletzt 2,8 Prozent.

Um 11:48 Uhr stieg die Bayer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,8 Prozent auf 23,93 EUR. Die Bayer-Aktie zog in der Spitze bis auf 23,97 EUR an. Bei 23,31 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.206.134 Bayer-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 31,03 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bayer-Aktie 29,67 Prozent zulegen. Am 27.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 18,41 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 23,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Bayer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,943 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bayer 0,110 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bayer-Aktie bei 24,88 EUR.

Bayer gewährte am 05.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,34 EUR. Ein Jahr zuvor waren 1,36 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,12 Prozent auf 11,73 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,86 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Bayer dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 13.05.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 13.05.2026.

In der Bayer-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,50 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

