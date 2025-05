NASDAQ 100 aktuell: Anleger lassen NASDAQ 100 am Nachmittag steigen

Index-Performance im Blick

Der NASDAQ 100 macht am vierten Tag der Woche Gewinne.

Um 20:00 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Plus von 1,50 Prozent auf 20.165,89 Punkte an der NASDAQ 100-Kurstafel. Zuvor eröffnete der Index bei 20.067,43 Zählern und damit 1,00 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (19.867,97 Punkte).

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 19.907,67 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 20.249,76 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der NASDAQ 100 bereits um 1,19 Prozent zu. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 08.04.2025, den Stand von 17.090,40 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 21.491,31 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.05.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 18.085,01 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 fiel der Index bereits um 3,86 Prozent zurück. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 22.222,61 Punkten. Bei 16.542,20 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Axon Enterprise (+ 14,66 Prozent auf 690,05 USD), AppLovin A (+ 13,61 Prozent auf 344,75 USD), Enphase Energy (+ 9,20 Prozent auf 47,76 USD), Palantir (+ 7,78 Prozent auf 119,08 USD) und MercadoLibre (+ 7,45 Prozent auf 2.430,52 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Fortinet (-8,24 Prozent auf 97,93 USD), Arm (-5,02 Prozent auf 117,96 USD), AstraZeneca (-3,80 Prozent auf 67,41 USD), Regeneron Pharmaceuticals (-2,45 Prozent auf 547,16 USD) und Vertex Pharmaceuticals (-1,69 Prozent auf 427,49 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 21.748.768 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,850 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,51 zu Buche schlagen. Die The Kraft Heinz Company-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,68 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

