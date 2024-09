Bayer Aktie News: Bayer am Dienstagvormittag mit Kursplus

So entwickelt sich Bayer

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Bayer. Das Papier von Bayer konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 26,89 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 26,89 EUR zu. Bei 26,89 EUR erreichte die Bayer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,78 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 56.213 Bayer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.09.2023 bei 49,42 EUR. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 45,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 24,96 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.03.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 7,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,110 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,110 EUR je Bayer-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bayer-Aktie bei 31,89 EUR.

Am 06.08.2024 äußerte sich Bayer zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -1,92 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,14 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 11,04 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Bayer wird am 05.11.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Bayer im Jahr 2024 5,07 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 verliert schlussendlich

Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 gibt nach

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich mittags leichter