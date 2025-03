Bayer Aktie News: Bayer verteuert sich am Mittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Bayer gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,4 Prozent im Plus bei 24,60 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 3,4 Prozent im Plus bei 24,60 EUR. Die Bayer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 24,85 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 24,07 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.618.380 Bayer-Aktien.

Bei einem Wert von 31,03 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bayer-Aktie 26,14 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.11.2024 bei 18,41 EUR. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 33,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,943 EUR. Im Vorjahr hatte Bayer 0,110 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 24,88 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Bayer am 05.03.2025. Bayer hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,36 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11,73 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 11,86 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.05.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Bayer rechnen Experten am 13.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bayer-Aktie in Höhe von 4,50 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

DAX aktuell: DAX bewegt sich letztendlich im Plus

Bayer-Aktie gewinnt: FDA prüft Bayer-Arznei

Zuversicht in Frankfurt: DAX am Montagnachmittag mit Gewinnen