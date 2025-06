Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Mittag auf rotem Terrain

So entwickelt sich Bayer

Die Aktie von Bayer gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Bayer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 27,11 EUR.

Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr um 0,2 Prozent auf 27,11 EUR ab. Die Bayer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 26,87 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 27,01 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 436.713 Bayer-Aktien.

Bei 31,03 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,46 Prozent. Bei 18,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,21 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.

Für Bayer-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,111 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Bayer-Aktie wird bei 26,00 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 13.05.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,32 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,20 Prozent auf 13,74 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 13,77 Mrd. EUR gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2025 erfolgen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Bayer möglicherweise am 11.08.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,41 EUR je Aktie belaufen.

