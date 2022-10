Bayer Aktie News: Bayer verbilligt sich am Mittag

Aktien in diesem Artikel Bayer 49,78 EUR

-1,01% Charts

News

Analysen

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 49,78 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Bayer-Aktie bis auf 49,65 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 50,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 537.493 Bayer-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 67,99 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.04.2022 erreicht. Gewinne von 26,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 43,91 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.12.2021). Mit einem Abschlag von mindestens 13,38 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bayer-Aktie bei 79,33 EUR.

Am 04.08.2022 lud Bayer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,93 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10.854,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12.819,00 EUR ausgewiesen.

Die Bayer-Bilanz für Q3 2022 wird am 08.11.2022 erwartet. Die Veröffentlichung der Bayer-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 07.11.2023.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Bayer-Gewinn in Höhe von 7,72 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie in Grün: Bayer will Elinzanetant auch für Brustkrebs-Patientinnen entwickeln

Bayer-Aktie tiefer: EU-Kommissionsausschuss widerspricht Verlängerung von Glyphosateinsatz - Anfechtung von Urteil in PCB-Prozess

September 2022: So haben Analysten ihre Einstufung der Bayer-Aktie angepasst

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com