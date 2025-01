Bayer Aktie News: Bayer verteuert sich am Montagvormittag

Bayer im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 21,26 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Bayer konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 21,26 EUR. Kurzfristig markierte die Bayer-Aktie bei 21,35 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 21,26 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 97.127 Bayer-Aktien.

Bei einem Wert von 33,14 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.01.2024). Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 35,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,41 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 13,40 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,109 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 24,13 EUR je Bayer-Aktie an.

Am 12.11.2024 hat Bayer die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -4,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -4,65 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,62 Prozent auf 9,97 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 05.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 03.03.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Bayer-Gewinn in Höhe von 5,00 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 klettert letztendlich

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 klettert nachmittags

Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich am Mittag fester