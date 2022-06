Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag mit roter Tendenz

Aktien in diesem Artikel Bayer 60,88 EUR

Um 22.06.2022 16:22:00 Uhr rutschte die Bayer-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,4 Prozent auf 59,97 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Bayer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 59,04 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 61,15 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.661.224 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 13.04.2022 auf bis zu 67,99 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,80 Prozent hinzugewinnen. Am 06.12.2021 gab der Anteilsschein bis auf 43,91 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 36,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 76,69 EUR für die Bayer-Aktie aus.

Am 10.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Bayer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,53 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,59 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,75 Prozent auf 14.639,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12.328,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 04.08.2022 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 03.08.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Bayer im Jahr 2023 7,86 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Bayer-Aktie beendet Handel tiefer: Rechtsstreit um Unkrautvernichter Roundup nicht beendet - Japanische Behörde erteilt Xarelto von Bayer Zulassung

Bayer-Aktie legt zum Handelsschluss zu: Erneute Überprüfung von Glyphosat durch EPA - Bayer gewinnt weiteren Prozess

Bayer-Aktie leichter: Supreme Court hat noch keine Entscheidung in Glyphosat-Berufungsverfahren getroffen

