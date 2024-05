Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag mit Kursabschlägen

So entwickelt sich Bayer

Die Aktie von Bayer gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 27,44 EUR ab.

Die Bayer-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 27,44 EUR. Bei 27,41 EUR markierte die Bayer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 27,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 127.642 Bayer-Aktien.

Am 30.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,95 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 50,06 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 24,96 EUR am 07.03.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bayer-Aktie 9,04 Prozent sinken.

Nach 0,110 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,210 EUR je Bayer-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 35,33 EUR für die Bayer-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 14.05.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,04 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,22 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 13,77 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 4,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bayer 14,39 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Bayer wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 06.08.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Bayer rechnen Experten am 31.07.2025.

In der Bayer-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 5,12 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

