Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag mit Kursabschlägen

Die Bayer-Aktie musste um 24.06.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 57,45 EUR. Bei 56,72 EUR markierte die Bayer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 58,65 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bayer-Aktien beläuft sich auf 3.376.350 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 67,99 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.04.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 15,50 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 06.12.2021 Kursverluste bis auf 43,91 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 30,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 76,69 EUR für die Bayer-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bayer am 10.05.2022 vor. Das EPS wurde auf 3,53 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 2,59 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14.639,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.328,00 EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 04.08.2022 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 03.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Bayer.

Von Analysten wird erwartet, dass Bayer im Jahr 2023 7,86 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Diese Unternehmen sind Teil der ewigen DAX-Liga

Bayer-Aktie beendet Handel tiefer: Rechtsstreit um Unkrautvernichter Roundup nicht beendet - Japan erteilt Xarelto-Zulassung

Bayer-Aktie leichter: Supreme Court hat noch keine Entscheidung in Glyphosat-Berufungsverfahren getroffen

