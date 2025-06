Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Vormittag fester

Kurs der Bayer

Die Aktie von Bayer zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,3 Prozent auf 26,83 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Bayer-Papiere um 09:06 Uhr 2,3 Prozent. Die Bayer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 26,95 EUR. Bei 26,86 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 177.756 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,03 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bayer-Aktie 15,65 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 18,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 31,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Bayer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,110 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,111 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Bayer-Aktie wird bei 26,00 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Bayer am 13.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,32 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,04 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Bayer mit einem Umsatz von insgesamt 13,74 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,77 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,20 Prozent verringert.

Bayer dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Bayer rechnen Experten am 11.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bayer einen Gewinn von 4,41 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

