Bayer Aktie News: Bayer am Mittag im Minus

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 26,42 EUR.

Die Bayer-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 26,42 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Bayer-Aktie bei 26,27 EUR. Bei 26,51 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 600.126 Bayer-Aktien.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 31,03 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bayer-Aktie somit 14,87 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 18,38 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bayer-Aktie mit einem Verlust von 30,43 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,111 EUR. Im Vorjahr hatte Bayer 0,110 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 26,00 EUR aus.

Bayer ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bayer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,32 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,04 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 13,74 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,77 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 06.08.2025 erwartet. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Bayer möglicherweise am 11.08.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,41 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie tiefer: Bayer-Krebsmittel Nubeqa vor weiterer EU-Zulassung

DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bayer von vor 5 Jahren gekostet

DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bayer-Investition von vor 3 Jahren eingebracht