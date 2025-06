Bayer Aktie News: Bayer am Freitagnachmittag tiefer

Notierung im Blick

Die Aktie von Bayer gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bayer-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 26,78 EUR nach.

Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,6 Prozent auf 26,78 EUR ab. Bei 26,76 EUR markierte die Bayer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,14 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.424.720 Bayer-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (31,03 EUR) erklomm das Papier am 02.10.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bayer-Aktie somit 13,70 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 18,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,111 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 26,00 EUR.

Bayer veröffentlichte am 13.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 1,32 EUR. Im letzten Jahr hatte Bayer einen Gewinn von 2,04 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Bayer mit einem Umsatz von insgesamt 13,74 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,77 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,20 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.08.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 11.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,41 EUR je Bayer-Aktie belaufen.

