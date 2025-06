Bayer Aktie News: Bayer verliert am Vormittag

So entwickelt sich Bayer

Die Aktie von Bayer gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Bayer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 26,50 EUR.

Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,7 Prozent auf 26,50 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bayer-Aktie bisher bei 26,32 EUR. Bei 26,51 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 107.308 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (31,03 EUR) erklomm das Papier am 02.10.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,09 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 18,38 EUR. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 30,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,111 EUR, nach 0,110 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 26,00 EUR je Bayer-Aktie an.

Am 13.05.2025 hat Bayer die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,32 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,04 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,20 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 13,74 Mrd. EUR im Vergleich zu 13,77 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 06.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Bayer veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 11.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Bayer.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,41 EUR je Bayer-Aktie.

