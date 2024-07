Bayer Aktie News: Bayer am Donnerstagmittag im Aufwind

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Bayer gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Bayer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 27,26 EUR.

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von Bayer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 27,26 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Bayer-Aktie bei 27,29 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 27,05 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 779.311 Bayer-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 53,80 EUR erreichte der Titel am 02.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 97,39 Prozent Plus fehlen der Bayer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 24,96 EUR am 07.03.2024. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 9,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,11 EUR, nach 0,110 EUR im Jahr 2023. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bayer-Aktie bei 34,80 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bayer am 14.05.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,04 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,22 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 13,77 Mrd. EUR – eine Minderung von 4,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 14,39 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 06.08.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 31.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Bayer im Jahr 2024 5,07 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

