Bayer Aktie News: Bayer am Mittag tiefer

Die Aktie von Bayer gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,1 Prozent auf 23,08 EUR.

Die Bayer-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,1 Prozent auf 23,08 EUR. Das Tagestief markierte die Bayer-Aktie bei 22,90 EUR. Bei 23,66 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 925.090 Bayer-Aktien.

Am 02.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 31,03 EUR. 34,45 Prozent Plus fehlen der Bayer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.11.2024 bei 18,41 EUR. Mit einem Kursverlust von 20,23 Prozent würde die Bayer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Bayer-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,110 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,111 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 24,88 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Bayer am 05.03.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,34 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,36 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,73 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 1,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,86 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 13.05.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 13.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Bayer.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,44 EUR je Aktie belaufen.

