Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag gefragt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Bayer. Im XETRA-Handel gewannen die Bayer-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Bayer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 23,64 EUR. Im Tageshoch stieg die Bayer-Aktie bis auf 23,74 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,66 EUR. Zuletzt wechselten 120.473 Bayer-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 31,03 EUR. Gewinne von 31,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.11.2024 bei 18,41 EUR. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 28,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,111 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 24,88 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 05.03.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,34 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bayer 1,36 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Bayer im vergangenen Quartal 11,73 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bayer 11,86 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Bayer am 13.05.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 13.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2025 4,44 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

