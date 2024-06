Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag höher

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Bayer. Zuletzt ging es für das Bayer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 26,20 EUR.

Das Papier von Bayer legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 26,20 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Bayer-Aktie bei 26,26 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 26,21 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 81.435 Bayer-Aktien.

Am 02.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 53,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 105,38 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2024 bei 24,96 EUR. Mit einem Kursverlust von 4,71 Prozent würde die Bayer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im Vorjahr hatte Bayer 0,110 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bayer-Aktie bei 34,90 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bayer am 14.05.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,04 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,22 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,77 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 4,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 06.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Bayer dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 31.07.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bayer-Aktie in Höhe von 5,09 EUR im Jahr 2024 aus.

