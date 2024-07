Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 27,34 EUR.

Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,7 Prozent auf 27,34 EUR ab. Das Tagestief markierte die Bayer-Aktie bei 27,19 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,56 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.110.137 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 02.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 53,80 EUR. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 49,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 24,96 EUR fiel das Papier am 07.03.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bayer-Aktie mit einem Verlust von 8,71 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,110 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,11 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 34,80 EUR je Bayer-Aktie an.

Bayer ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 2,04 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bayer 2,22 EUR je Aktie eingenommen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,34 Prozent auf 13,77 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Bayer-Bilanz für Q2 2024 wird am 06.08.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,07 EUR je Bayer-Aktie belaufen.

