Bayer Aktie News: Bayer am Mittag stärker

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Bayer. Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 29,03 EUR.

Die Bayer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 29,03 EUR. Die Bayer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 29,06 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 28,89 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 597.023 Bayer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.09.2023 bei 46,03 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 58,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie. Bei einem Wert von 24,96 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die Bayer-Aktie mit einem Verlust von 14,01 Prozent wieder erreichen.

Bayer-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,110 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 32,25 EUR je Bayer-Aktie an.

Am 06.08.2024 hat Bayer die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -1,92 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 11,14 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 11,04 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2024 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 11.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Bayer ein EPS in Höhe von 5,07 EUR in den Büchern stehen haben wird.

