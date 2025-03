Bayer Aktie News: Bayer am Donnerstagvormittag leichter

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 22,45 EUR abwärts.

Das Papier von Bayer befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,5 Prozent auf 22,45 EUR ab. Der Kurs der Bayer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 22,36 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 22,68 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 197.443 Bayer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 31,03 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 38,22 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.11.2024 bei 18,41 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Bayer-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,111 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 24,88 EUR je Bayer-Aktie aus.

Bayer ließ sich am 05.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bayer hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,36 EUR je Aktie gewesen. Bayer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,73 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,86 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Bayer-Bilanz für Q1 2025 wird am 13.05.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Bayer-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 13.05.2026.

Experten taxieren den Bayer-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,44 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht letztendlich Verluste

Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 gibt schlussendlich nach