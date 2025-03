Bayer Aktie News: Bayer zeigt sich am Vormittag freundlich

Bayer im Fokus

Die Aktie von Bayer gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Bayer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 22,78 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,5 Prozent auf 22,78 EUR. Bei 22,81 EUR erreichte die Bayer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,60 EUR. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 80.283 Stück gehandelt.

Am 02.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 31,03 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 36,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,41 EUR. Dieser Wert wurde am 27.11.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 23,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,111 EUR. Im Vorjahr hatte Bayer 0,110 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 24,88 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bayer am 05.03.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,34 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,12 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11,73 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 11,86 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 13.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 13.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Bayer.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,45 EUR je Bayer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

