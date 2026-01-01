DAX25.285 -0,3%Est506.017 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,86 -1,3%Nas23.530 +0,3%Bitcoin82.121 -0,3%Euro1,1620 +0,1%Öl64,61 +1,2%Gold4.609 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11 Lufthansa 823212 SAP 716460 Infineon 623100 Schaeffler SHA010 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit leichten Verlusten -- Worthington plant Übernahme von KlöCo -- D-Wave, Schaeffler, RWE, Siemens Energy, ASML, Porsche, Fraport, Amazon, TSMC, DroneShield, VW, BYD im Fokus
Top News
Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Welche Rüstungsaktie bietet 2026 das höchste Potenzial? Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Welche Rüstungsaktie bietet 2026 das höchste Potenzial?
Jetzt Neujahrsbonus sichern: 3 Geschenke für Neukunden bei unserem Broker finanzen.net ZERO Jetzt Neujahrsbonus sichern: 3 Geschenke für Neukunden bei unserem Broker finanzen.net ZERO
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Starte in das kostenlose Börsenspiel Trading Masters! Lerne Traden, sichere dir Expertenwissen und gewinne attraktive Preise - melde dich jetzt an!

Bayerns Agrarministerin: Müssen Landwirte 'entfesseln'

16.01.26 13:12 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Bayerns Agrarministerin Michaela Kaniber fordert angesichts schwieriger Marktbedingungen für die Bauern Entlastungen für die Branche. Es gelte, die Landwirte zu "entfesseln", sagte die CSU-Politikerin, die in diesem Jahr Vorsitzende der Agrarministerkonferenz der Länder ist, bei der Grünen Woche in Berlin. "Ernährungssouveränität ist oberstes Gebot der Stunde", mahnte sie mit Blick etwa auf Handelskonflikte und fragile Lieferketten.

Wer­bung

Kaniber äußerte sich kritisch zu Plänen der schwarz-roten Koalition im Bund, das künftige staatliche Tierhaltungslogo für Fleisch mit Nachbesserungen nun 2027 als verpflichtende Kennzeichnung einzuführen. "Ich prophezeie, dass es wieder nicht gelingen wird." Zuerst müssten für den damit zusammenhängenden Umbau der Tierhaltung hin zu höheren Standards ein Bestandsschutz für neue Ställe von 20 Jahren und eine Finanzierung mit neuem Geld gesichert werden. Eine Kennzeichnung sei auch nur europaweit sinnvoll.

Der Bundestag hatte am Donnerstag ein Gesetz beschlossen, das den schon einmal auf 1. März 2026 verlegten Start der Kennzeichnung weiter auf 1. Januar 2027 verschiebt. Union und SPD wollen bis dahin Nachbesserungen vornehmen und das System Mitte 2027 auch gleich auf die Gastronomie ausweiten. Es hat fünf Haltungs-Kategorien von den gesetzlichen Mindestanforderungen bis zu Bio. Bereits seit 2019 gibt es eine eigene Kennzeichnung der Supermarktketten.

Bei anstehenden Neuregelungen des Düngerechts zum Gewässerschutz müssten Praktiker mit an den Tisch, sagte Kaniber. Wichtig sei, zu einer Verursachergerechtigkeit für Betriebe zu kommen./sam/DP/stw