BayWa Aktie News: BayWa verliert am Vormittag kräftig

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BayWa. Die BayWa-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 32,6 Prozent auf 15,30 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Um 09:05 Uhr rutschte die BayWa-Aktie in der XETRA-Sitzung um 32,6 Prozent auf 15,30 EUR ab. Der Kurs der BayWa-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 14,96 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 27.422 BayWa-Aktien den Besitzer.

Am 03.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 38,70 EUR an. Der aktuelle Kurs der BayWa-Aktie ist somit 152,94 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 15.07.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,96 EUR ab. Abschläge von 2,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,525 EUR. Im Vorjahr hatte BayWa 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die BayWa-Aktie im Durchschnitt mit 39,80 EUR.

Am 25.03.2024 legte BayWa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -2,13 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,13 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5,76 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 6,28 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

BayWa wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der BayWa-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 07.08.2025.

In der BayWa-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,018 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BayWa-Aktie

Freundlicher Handel: SDAX legt letztendlich zu

Minuszeichen in Frankfurt: SDAX am Freitagnachmittag schwächer

ENCAVIS kauft BayWa spanischen Solarpark ab - Aktien uneinheitlich