BayWa Aktie News: BayWa am Vormittag mit Verlusten

Die Aktie von BayWa gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BayWa-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,9 Prozent auf 13,74 EUR nach.

Das Papier von BayWa befand sich um 09:03 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,9 Prozent auf 13,74 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die BayWa-Aktie bis auf 13,74 EUR. Bei 13,74 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 3.862 BayWa-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.08.2023 bei 38,70 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BayWa-Aktie derzeit noch 181,66 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,40 EUR. Dieser Wert wurde am 17.07.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BayWa-Aktie derzeit noch 2,47 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,000 EUR. Im Vorjahr erhielten BayWa-Aktionäre 1,10 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 39,80 EUR je BayWa-Aktie an.

Am 25.03.2024 hat BayWa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das BayWa ein Ergebnis je Aktie von 0,13 EUR vermeldet. Umsatzseitig standen 5,76 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 8,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BayWa 6,28 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

BayWa wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 07.08.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,260 EUR je Aktie belaufen.

