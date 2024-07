BayWa Aktie News: BayWa verliert am Dienstagnachmittag kräftig

Blick auf BayWa-Kurs

Die Aktie von BayWa gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 5,5 Prozent auf 10,40 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die BayWa-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 5,5 Prozent auf 10,40 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der BayWa-Aktie ging bis auf 10,18 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,24 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 132.278 BayWa-Aktien.

Bei 38,70 EUR markierte der Titel am 03.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 272,12 Prozent könnte die BayWa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,18 EUR ab. Mit Abgaben von 2,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

BayWa-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,000 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 39,80 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BayWa am 25.03.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,13 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,13 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5,76 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 6,28 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 08.08.2024 dürfte BayWa Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Am 07.08.2025 wird BayWa schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,260 EUR je BayWa-Aktie.

