BayWa Aktie News: BayWa zieht am Donnerstagmittag deutlich an

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von BayWa. Das Papier von BayWa legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 15,4 Prozent auf 13,04 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 15,4 Prozent auf 13,04 EUR zu. In der Spitze legte die BayWa-Aktie bis auf 13,56 EUR zu. Bei 13,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 240.192 BayWa-Aktien.

Bei 38,70 EUR erreichte der Titel am 03.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BayWa-Aktie derzeit noch 196,78 Prozent Luft nach oben. Am 24.07.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,50 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BayWa-Aktie 27,15 Prozent sinken.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 1,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der BayWa-Aktie wird bei 27,80 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte BayWa am 08.05.2024 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,93 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,13 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,19 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 17,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,28 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte BayWa am 27.09.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von BayWa rechnen Experten am 07.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass BayWa im Jahr 2024 0,260 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

