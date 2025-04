Zuversicht in New York: S&P 500 liegt zum Start im Plus

Index-Performance im Blick

Das macht das Börsenbarometer in New York am Mittwochmorgen.

Am Mittwoch bewegt sich der S&P 500 um 15:57 Uhr via NYSE 0,87 Prozent stärker bei 5.026,14 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 41,677 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,614 Prozent auf 4.952,20 Punkte an der Kurstafel, nach 4.982,77 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der S&P 500 bei 5.036,02 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 4.956,00 Punkten.

So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 1,46 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, den Wert von 5.770,20 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.01.2025, den Stand von 5.918,25 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.04.2024, notierte der S&P 500 bei 5.209,91 Punkten.

Der Index gab seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 14,35 Prozent nach. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 6.147,43 Punkte. Bei 4.835,04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Delta Air Lines (+ 6,19 Prozent auf 38,10 USD), Alaska Air Group (+ 4,95 Prozent auf 43,04 USD), United Airlines (+ 4,29 Prozent auf 58,56 USD), Newmont (+ 3,98 Prozent auf 46,75 USD) und Walmart (+ 3,52 Prozent auf 84,67 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind derweil Home Depot (-5,75 Prozent auf 298,15 EUR), Alexandria Real Estate Equities (-5,15 Prozent auf 72,98 USD), Hanesbrands (-5,06 Prozent auf 4,13 USD), PayPal (-4,60 Prozent auf 52,51 EUR) und Bristol-Myers Squibb (-4,33 Prozent auf 50,77 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 14.187.638 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 weist die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,387 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

S&P 500-Fundamentaldaten

Unter den S&P 500-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1.200,00 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

