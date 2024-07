BayWa Aktie News: BayWa tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Blick auf BayWa-Kurs

Die Aktie von BayWa gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BayWa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Minus bei 13,60 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die BayWa-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,0 Prozent auf 13,60 EUR. Die Abwärtsbewegung der BayWa-Aktie ging bis auf 13,60 EUR. Bei 14,02 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 9.104 BayWa-Aktien den Besitzer.

Am 03.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 38,70 EUR an. Gewinne von 184,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.07.2024 gab der Anteilsschein bis auf 9,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für BayWa-Aktionäre betrug im Jahr 2022 1,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,000 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BayWa-Aktie bei 27,80 EUR.

BayWa gewährte am 08.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -1,93 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,13 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BayWa in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 17,29 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5,19 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,28 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 27.09.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 07.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,260 EUR je BayWa-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BayWa-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX schlussendlich im Minus

BayWa-Aktie steigt dennoch zweistellig: BayWa kassiert Jahresprognose

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: Das macht der SDAX nachmittags