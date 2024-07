BayWa Aktie News: BayWa am Mittag fester

So bewegt sich BayWa

Die Aktie von BayWa zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die BayWa-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,0 Prozent auf 14,30 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die BayWa-Papiere um 11:40 Uhr 3,0 Prozent. Die BayWa-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 14,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 14,02 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 55.463 BayWa-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.08.2023 bei 38,70 EUR. 170,63 Prozent Plus fehlen der BayWa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 24.07.2024 Kursverluste bis auf 9,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,57 Prozent.

Zuletzt erhielten BayWa-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 27,80 EUR an.

BayWa veröffentlichte am 08.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,93 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BayWa 0,13 EUR je Aktie generiert. BayWa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,19 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 17,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,28 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

BayWa dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 27.09.2024 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte BayWa möglicherweise am 07.08.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BayWa-Aktie in Höhe von 0,260 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BayWa-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX schlussendlich im Minus

BayWa-Aktie steigt dennoch zweistellig: BayWa kassiert Jahresprognose

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: Das macht der SDAX nachmittags