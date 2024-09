Bechtle Aktie News: Bechtle am Dienstagvormittag tiefer

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Bechtle gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Bechtle-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 38,36 EUR ab.

Die Bechtle-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 38,36 EUR. Bei 38,36 EUR markierte die Bechtle-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 38,48 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.294 Bechtle-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 15.03.2024 auf bis zu 52,42 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bechtle-Aktie mit einem Kursplus von 36,65 Prozent wieder erreichen. Bei 37,22 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.07.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bechtle-Aktie 2,97 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Bechtle-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,713 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 51,55 EUR.

Bechtle ließ sich am 09.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,47 EUR gegenüber 0,52 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 1,47 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,51 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Bechtle-Bilanz für Q3 2024 wird am 08.11.2024 erwartet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Bechtle-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Bechtle-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,12 EUR fest.

