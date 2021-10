Bechtle Aktie News: Bechtle behauptet sich

Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Bechtle-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 58,94 EUR. Die Bechtle-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 59,04 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Bechtle-Aktie bei 58,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 58,94 EUR. Der Tagesumsatz der Bechtle-Aktie belief sich zuletzt auf 8.220 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.09.2021 bei 67,88 EUR. Am 28.10.2020 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 47,87 EUR.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 154,43 EUR. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 1,93 EUR je Aktie in den Bechtle-Büchern.

Bechtle ist Deutschlands größtes IT-Systemhaus und führender IT-E-Commerce-Anbieter in Europa. Mit rund 80 Systemhausstandorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie 24 E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern Europas. Die Kombination aus Direktvertrieb von IT-Produkten mit umfassenden Systemhausdienstleistungen macht Bechtle zum zukunftsstarken IT-Partner für Mittelstand, Konzerne und öffentliche Auftraggeber. Regional vor Ort, in Europa gewachsen und weltweit durch IT-Allianzpartner auf allen Kontinenten vernetzt. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Neckarsulm.

