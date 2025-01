Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittag stärker

Aktienentwicklung

Die Aktie von Bechtle gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Bechtle-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 30,80 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 30,80 EUR zu. In der Spitze gewann die Bechtle-Aktie bis auf 31,34 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 30,76 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 47.635 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Am 15.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 52,42 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 70,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 29,90 EUR am 16.12.2024. Der aktuelle Kurs der Bechtle-Aktie ist somit 2,92 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,700 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,689 EUR je Bechtle-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 45,60 EUR an.

Bechtle ließ sich am 08.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,45 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,53 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Bechtle 1,51 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,48 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bechtle-Aktie in Höhe von 1,97 EUR im Jahr 2024 aus.

