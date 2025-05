Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittwochnachmittag mit Kurseinbußen

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Bechtle. Die Aktionäre schickten das Papier von Bechtle nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 38,50 EUR.

Die Bechtle-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,0 Prozent auf 38,50 EUR ab. Die Bechtle-Aktie gab in der Spitze bis auf 38,40 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 38,78 EUR. Der Tagesumsatz der Bechtle-Aktie belief sich zuletzt auf 57.442 Aktien.

Am 29.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,90 Prozent hinzugewinnen. Am 10.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 28,74 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 33,96 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Bechtle-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,700 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,717 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 44,91 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Bechtle am 14.03.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,57 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,16 Prozent zurück. Hier wurden 1,82 Mrd. EUR gegenüber 1,90 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,94 EUR je Bechtle-Aktie.

