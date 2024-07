Bechtle Aktie News: Bechtle am Donnerstagvormittag in Rot

Aktie im Fokus

Die Aktie von Bechtle gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bechtle-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 41,64 EUR ab.

Um 09:06 Uhr fiel die Bechtle-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 41,64 EUR ab. In der Spitze büßte die Bechtle-Aktie bis auf 41,60 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 42,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.132 Bechtle-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.03.2024 bei 52,42 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,89 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 36,33 EUR. Dieser Wert wurde am 13.07.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bechtle-Aktie 12,75 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten Bechtle-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,745 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 54,81 EUR je Bechtle-Aktie aus.

Am 08.05.2024 äußerte sich Bechtle zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,45 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Bechtle 1,50 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,54 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 09.08.2024 dürfte Bechtle Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 08.08.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,26 EUR je Aktie belaufen.

