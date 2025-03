Bechtle Aktie News: Bechtle gewinnt am Freitagmittag an Fahrt

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Bechtle. Das Papier von Bechtle legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 38,52 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Bechtle-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 38,52 EUR. Die Bechtle-Aktie zog in der Spitze bis auf 38,74 EUR an. Bei 37,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 299.988 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Am 15.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 52,42 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bechtle-Aktie derzeit noch 36,09 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 28,74 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Bechtle-Aktie liegt somit 34,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Bechtle-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,705 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bechtle 0,700 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 43,83 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Bechtle am 08.11.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,45 EUR, nach 0,53 EUR im Vorjahresvergleich. Bechtle hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,51 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,48 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,96 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

