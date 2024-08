Bechtle Aktie News: Bechtle steigt am Dienstagvormittag

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Bechtle. Zuletzt wies die Bechtle-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 39,64 EUR nach oben.

Die Bechtle-Aktie konnte um 09:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 39,64 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Bechtle-Aktie sogar auf 39,64 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 39,64 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 473 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Bei 52,42 EUR markierte der Titel am 15.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bechtle-Aktie mit einem Kursplus von 32,24 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 18.07.2024 Kursverluste bis auf 37,22 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 6,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Bechtle seine Aktionäre 2023 mit 0,700 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,713 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 51,55 EUR für die Bechtle-Aktie.

Am 09.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 1,47 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 2,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bechtle 1,51 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Bechtle wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 08.11.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Bechtle-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,13 EUR je Bechtle-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX liegt im Plus

Handel in Frankfurt: MDAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus

Börse Frankfurt: TecDAX steigt zum Handelsstart