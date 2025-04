Bechtle Aktie News: Bechtle am Freitagnachmittag gesucht

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Bechtle. Zuletzt konnte die Aktie von Bechtle zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 36,84 EUR.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 36,84 EUR zu. Die Bechtle-Aktie zog in der Spitze bis auf 37,40 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 34,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 226.119 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,70 EUR erreichte der Titel am 29.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,48 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 28,74 EUR. Dieser Wert wurde am 10.01.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bechtle-Aktie 21,99 Prozent sinken.

Nach 0,700 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,721 EUR je Bechtle-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 44,91 EUR.

Bechtle ließ sich am 14.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,57 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 0,60 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bechtle in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,16 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,82 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,90 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,97 EUR je Bechtle-Aktie.

