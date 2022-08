Bechtle Aktie News: Bechtle am Vormittag auf grünem Terrain

Um 09:22 Uhr sprang die Bechtle-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 41,97 EUR zu. Die Bechtle-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 42,06 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 41,86 EUR. Zuletzt wechselten 7.170 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Am 10.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 69,56 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 39,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 19.07.2022 auf bis zu 35,42 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bechtle-Aktie 18,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 53,67 EUR an.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Bechtle wird am 10.11.2022 gerechnet. Schätzungsweise am 09.11.2023 dürfte Bechtle die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

