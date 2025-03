Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittag billiger

Blick auf Bechtle-Kurs

Die Aktie von Bechtle gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bechtle-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 36,60 EUR ab.

Um 11:47 Uhr fiel die Bechtle-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 36,60 EUR ab. Im Tief verlor die Bechtle-Aktie bis auf 36,38 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 36,54 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 77.656 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 10.04.2024 auf bis zu 50,55 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 38,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 10.01.2025 Kursverluste bis auf 28,74 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bechtle-Aktie 21,48 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Bechtle-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,724 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bechtle 0,700 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 44,85 EUR je Bechtle-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Bechtle am 14.03.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,57 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bechtle in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,16 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,82 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,90 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Den erwarteten Gewinn je Bechtle-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,01 EUR fest.

