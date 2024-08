Bechtle Aktie News: Bechtle am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Bechtle gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bechtle-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 38,74 EUR ab.

Die Bechtle-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 38,74 EUR abwärts. Die Bechtle-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 38,70 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 38,98 EUR. Von der Bechtle-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 46.299 Stück gehandelt.

Am 15.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 52,42 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.07.2024 gab der Anteilsschein bis auf 37,22 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 3,92 Prozent würde die Bechtle-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,700 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,713 EUR je Bechtle-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 51,55 EUR.

Bechtle veröffentlichte am 09.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,47 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,52 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,47 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,51 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 08.11.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Bechtle rechnen Experten am 06.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Bechtle im Jahr 2024 2,12 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

